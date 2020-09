Κοινωνία

Οικογένεια Φύσσα: Περιμένουμε την απόφαση ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δικαστική απόφαση που πρόκειται να βγει σε λίγες εβδομάδες επικεντρώνεται η οικογένεια επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου.

"Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στην μνήμη του Παύλου" αναφέρει η οικογένεια του Παύλου Φύσσα σε ανακοίνωση που εξέδωσε δια των δύο συνηγόρων της Ελευθερίας Τομπατζόγλου και Χρύσας Παπαδοπούλου, για την επέτειο δολοφονίας του στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι.

«Επτά χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου, τα λόγια έχουνε στερέψει. 7 Οκτωβρίου 2020 περιμένουμε ότι ο κόσμος θα πλημμυρίζει τους δρόμους γύρω από το Εφετείο για να φωνάξει ότι δεν είναι αθώοι. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου αλλά και για όσους επλήγησαν από τη ναζιστική βία» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας Φύσσα.