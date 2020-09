Πολιτισμός

Μπαράκ Ομπάμα: Και στα ελληνικά τα απομνημονεύματά του

Σε 25 γλώσσες ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσει ο πρώτος τόμος των απομνημονευμάτων του Ομπάμα, δύο εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πρώτος τόμος των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα από τα χρόνια της προεδρίας κυκλοφορεί στα ελληνικά στις 17 Νοεμβρίου 2020 από την ΑΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS.

Προς το παρόν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε 25 γλώσσες παγκοσμίως. Τα απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα, 44ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα χρόνια της προεδρίας θα κυκλοφορήσουν σε δύο τόμους. Η κυκλοφορία του πρώτου τόμου, με τίτλο «ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ», στις 17 Νοεμβρίου 2020, θα βρίσκεται στα ελληνικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την Ελλάδα και την Κύπρο από την AΘens Bookstore Publications.

Η αγγλική έκδοση του βιβλίου θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά σε σκληρόδετη έκδοση και σε ηλεκτρονική μορφή από την Crown, εταιρία του εκδοτικού ομίλου Random House Publishing Group, κλάδου της Penguin Random House.

Η ημερομηνία έκδοσης του δεύτερου, και τελικού, τόμου των απομνημονευμάτων δεν έχει οριστεί ακόμη και θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές διάστημα. Αντίστοιχα, θα ανακοινωθούν προσεχώς, λεπτομέρειες σχετικά με την περιοδεία του Προέδρου Ομπάμα για την προώθηση του βιβλίου.

Στο «ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ», ο Μπαράκ Ομπάμα διηγείται με τη δική του φωνή την απίστευτη οδύσσεια ενός νεαρού άντρα που ξεκίνησε αναζητώντας την ταυτότητά του για να καταλήξει να γίνει ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, περιγράφοντας με συγκλονιστικές προσωπικές λεπτομέρειες τόσο την πολιτική του παιδεία όσο και τις σημαντικότερες στιγμές της πρώτης θητείας αυτής της ιστορικής προεδρίας – μια εποχή δραστικών μεταβολών και δραματικών αναταραχών.

Σε μια συγκινητική, βαθιά προσωπική καταγραφή της ιστορίας εν τω γίγνεσθαι, ο Ομπάμα επιφυλάσσει στους αναγνώστες ένα ταξίδι που ξεκινάει από τις πρώτες του πολιτικές φιλοδοξίες και φτάνει, μέσω της καθοριστικής νίκης του στις τοπικές εσωκομματικές εκλογές της Αϊόβας που έδειξε τη δύναμη της λαϊκής κινητοποίησης, ως την ιστορική βραδιά της 4ης Νοεμβρίου 2008, όταν εξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώτος Αφροαμερικανός που αναλάμβανε το ύπατο αξίωμα της χώρας. Αναπολώντας την προεδρία, προσφέρει μια μοναδική και στοχαστική αξιολόγηση τόσο του εκπληκτικού εύρους όσο και των ορίων της προεδρικής εξουσίας, καθώς και μια σπάνια ματιά στις εσωτερικές διεργασίες του κομματικού συστήματος των ΗΠΑ και της διεθνούς διπλωματίας. Ο Ομπάμα παίρνει τον αναγνώστη μαζί του μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου, αλλά και στη Μόσχα, στο Κάιρο, στο Πεκίνο και αλλού. Στο βιβλίο ο αναγνώστης θα διαβάσει τις σκέψεις που τον απασχολούν καθώς συγκροτεί το υπουργικό του συμβούλιο, προσπαθεί να διαχειριστεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση, αναμετράται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υπερνικά εκ πρώτης όψεως ανυπέρβλητα εμπόδια για να εξασφαλίσει την ψήφιση του Νόμου για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, που έγινε ευρύτερα γνωστό ως Obamacare, συγκρούεται με στρατηγούς για την αμερικανική στρατηγική στο Αφγανιστάν, προωθεί τη μεταρρύθμιση της Γουόλ Στριτ, αντιδρά στο καταστροφικό ατύχημα της Deepwater Horizon, και εξουσιοδοτεί την Επιχείρηση Τρίαινα του Ποσειδώνα, η οποία καταλήγει στην εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν.