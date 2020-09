Τεχνολογία - Επιστήμη

Η τεχνο - βελτίωση του σώματος κερδίζει τους Ευρωπαίους

Τι δελεάζει περισσότερο τους ανθρώπους, που τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης του οργνανισμού, μέσω της τεχνολογίας.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ανθρώπων στην δυτική Ευρώπη (το 63%) είναι θετικοί στην ιδέα να βελτιώσουν και να επαυξήσουν με τεχνητό τρόπο το σώμα τους, προκειμένου να βελτιώσουν την υγεία και τη ζωή τους. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Opinium Research για λογαριασμό της ρωσικής εταιρείας κυβερνο-ασφάλειας Kaspersky, η οποία πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικά σε 14.500 ανθρώπους σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Η προοπτική αποφυγής του καρκίνου ή της άνοιας, η τόνωση του σώματος και του εγκεφάλου κόντρα στα γηρατειά και γενικότερα η ενίσχυση του ανθρώπινου οργανισμού με τη βοήθεια της τεχνολογίας - δελεάζει πολλούς ανθρώπους, αν και σε διαφορετικό βαθμό από χώρα σε χώρα. Σε Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία η υποστήριξη για την τεχνο-βελτίωση (augmentation) του σώματος είναι πολύ χαμηλότερη (25%, 32% και 36% του πληθυσμού αντίστοιχα) σε σχέση π.χ. με την Ισπανία και την Πορτογαλία (60% και στις δύο).

«Η ανθρώπινη βελτίωση είναι μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις σήμερα. Οι ενθουσιώδεις υπέρμαχοί της ήδη δοκιμάζουν τα όρια του τι είναι εφικτό, αλλά θα χρειαστούμε από κοινού συμφωνημένες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βελτίωση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της, ενώ ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι», δήλωσε ο Μάρκο Πρέους, διευθυντής έρευνας και ανάλυσης της Kaspersky για την Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η έρευνα βρήκε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θέλει η όποια βελτίωση του σώματος να δουλεύει για το καλό της ανθρωπότητας, χωρίς να λείπουν οι ανησυχίες ότι η όλη διαδικασία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την κοινωνία και να ανοίξει νέες «κερκόπορτες» για τους χάκερ. Επίσης οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην Ευρώπη δήλωσαν πως μόνο οι πλούσιοι τελικά θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια τεχνολογία επαύξησης/βελτίωσης του ανθρώπινου σώματος.