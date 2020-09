Πολιτική

ΗΠΑ: η Βουλή των Αντιπροσώπων “τράβηξε το αυτί” του Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Eliot L. Engel, έκανε λόγο για «μονομερείς επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, προκλητική ρητορική και παράνομη συμπεριφορά».

Του Θανάση Τσίτσα

Ο Eliot L. Engel, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν ξανά και ξανά τον Πρόεδρο Ερντογάν να σταματήσει τις μονομερείς επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την προκλητική ρητορική και την παράνομη συμπεριφορά που απειλεί να υποκινήσει περαιτέρω αστάθεια και αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο την εσωτερική συνοχή του ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ τα ενδιαφέροντα.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, μια προσεκτική προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών χρειάστηκε για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν τα πρόσφατα θετικά σήματα αποκλιμάκωσης. Οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επακόλουθες εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να γίνουν πρότυπο. Αντίθετα, η ειρηνική συνύπαρξη και η διπλωματία πρέπει να επικρατήσουν και να δημιουργήσουν συνθήκες για διάλογο και συνεργασία.

Η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει την Τουρκία να εγκαταλείψει τις προκλητικές ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και να θέσει τα θεμέλια για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφύγουμε μια ενδο-ΝΑΤΟική σύγκρουση, που ωφελεί μόνο τους αντιπάλους της Αμερικής».