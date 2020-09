Κοινωνία

“Ιανός”: αγώνας δρόμου από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης

Το σύνολο του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε επιφυλακή. Που έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και που συνεχίζουν να υφίστανται.

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι «συνεχίζεται η πυρετώδης προσπάθεια των συνεργείων του για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκύψει στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη σφοδρή κακοκαιρία Ιανός σε όλες τις πληγείσες περιοχές».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, «μέχρι αυτή την ώρα, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην πόλη της Ζακύνθου και στην περιαστική της περιοχή, καθώς επίσης το Βορειοδυτικό και Νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού. Στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη έχουν εντοπιστεί από τα συνεργεία πλήθος βλαβών, ωστόσο οι συνθήκες που έως τώρα επικρατούν καθυστερούν την αποκατάστασή τους.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του φαινομένου Ιανός σε πλήρη ετοιμότητα με αυξημένο τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμό, οχήματα κ.λπ. σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές - Δυτική Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κεντρική Ελλάδα, Εύβοια και Αττική –στις οποίες έχουν ήδη εκδηλωθεί ή αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Το συνολικό τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εργολαβικών συνεργείων που βρίσκεται από προχθές σε επιφυλακή είναι 830 άτομα ενώ το σύνολο των ειδικών οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών είναι 130. Στις περιοχές που επλήγησαν σφοδρότερα έχει ήδη προγραμματιστεί η περαιτέρω ενίσχυσή τους με τεχνικό προσωπικό σήμερα και αύριο.

Οι ενισχυμένες μονάδες της Εταιρίας είναι σε επιφυλακή σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, προκειμένου μόλις καθίσταται δυνατή και ασφαλής η επέμβασή τους στο Δίκτυο, να αποκαθίστανται όσο το δυνατόν ταχύτερα οι βλάβες. Επί τόπου στις πληγείσες περιοχές έχει ήδη μεταβεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Α. Μάνος και τα αρμόδια στελέχη για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό όλων των απαραίτητων εργασιών».