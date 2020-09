Οικονομία

“Iανός” - ΔΕΔΔΗΕ: Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Πυρετώδεις εργασίες για την επανηλεκτροδότηση στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές.

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:

Στην Κεφαλονιά συνεχίζονται οι εργασίες των συνεργείων έχοντας επανηλεκτροδοτήσει κρίσιμες υποδομές όπως τα αντλιοστάσια, το αεροδρόμιο καθώς και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα Ομαλά. Επιπλέον έχουν επανηλεκτροδοτηθεί οι περιοχές της Σάμης, Προκοπάτα και Ροζάτα.

Στην Ιθάκη τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ενώ η μετάβαση του επιπλέον τεχνικού προσωπικού του με οχήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό πραγματοποιείται αυτή την ώρα, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωϊνό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από την Κυλλήνη, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να ακολουθήσουν εναλλακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση από το λιμάνι της Πάτρας. Η ενισχυμένη ομάδα τεχνικού προσωπικού θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια τις επόμενες ώρες για την επανηλεκτροδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών του νησιού.

Στην Καρδίτσα περισσότερο από το 40% της πόλης έχει ήδη επανηλεκτροδοτηθεί, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί υπόγειοι υποσταθμοί της πόλης είναι πλημμυρισμένοι, με αποτέλεσμα εκτός από την άντληση των υδάτων να απαιτείται και επιπλέον χρόνος για την πλήρη αποστράγγισή τους προκειμένου να ηλεκτριστούν. Στην περιοχή βρίσκονται ενισχυμένες τεχνικές δυνάμεις του ΔΕΔΔΗΕ από τις γύρω περιοχές.

Στη Ζάκυνθο, όπου έχει επανηλεκτροδοτηθεί μεγάλο μέρος των περιοχών που επλήγησαν, συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανηλεκτροδότησή τους έως το βράδυ, στις περιοχές Τραγάκι, Κυψέλη, Κάτω, Μέσω και 'Ανω Γερακάριο, Αγ. Δημήτριο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Καταστάρι και Ορθωνιές,

Εκτεταμένες ζημιές παρουσιάζει το Δίκτυο στις περιοχές Αλυκές, Αλυκανάς, Μέσω και 'Ανω Βολίμα, Αναφωνήτρια, Μαριές και Εξωχώρα Καμπί. Να σημειωθεί ότι σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί αναμένεται η μετάβαση επιπλέον τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το βράδυ η επανηλεκτροδότηση των εν λόγων περιοχών.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ με ενισχυμένο προσωπικό και εξοπλισμό που είχε προβλεφθεί εν όψει της επέλασης του φαινομένου Ιανός, ήταν από την πρώτη στιγμή σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στις πληγείσες περιοχές από την κακοκαιρία ωστόσο, η πρόσβαση στα περισσότερα σημεία των εκτεταμένων ζημιών προϋποθέτει εργασίες για τη διάνοιξη των οδικών αρτηριών προκειμένου να καταστεί εφικτό το έργο της επανηλεκτροδότησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τέλος τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της κακοκαιρίας Ιανός.