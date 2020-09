Κοινωνία

Πρεσβεία ΗΠΑ: Συναγερμός για φωτοβολίδα που έπεσε στον προαύλιο χώρο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας. Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Αστυνομία όταν μία φωτοβολίδα έπεσε στον προαύλιο χώρο της αμερικανικής Πρεσβείας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φωτοβολίδα ναυτικού τύπου.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.