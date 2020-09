Αθλητικά

Εκτός Εθνικής ο Σιόβας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού ο κεντρικός αμυντικός της Ουέσκα τέθηκε εκτός εθνικής ομάδας.

Εκτός Εθνικής ομάδας έθεσε ο Τζον Φαν Σιπ τον Δημήτρη Σιόβα!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας στo Open, αποκάλυψε πότι δεν υπολογίζει τον κεντρικό αμυντικό της Ουέσκα στα πλάνα του, εξαιτίας των δηλώσεων που έκανε μετά το ματς του Nations League με το Κόσοβο.

Τότε ο Σιόβας είχε παραδεχθεί πως είναι ανάγκη να επιστρέψουν στο αντιπροσωπευτικό οι Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, με τον Ολλανδό προπονητή να υποστηρίζει πως ο παίκτης έκανε λάθος κι από τη στιγμή που δεν τήρησε τους κανόνες τέθηκε εκτός ομάδας.

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σιόβα ο Τζον Φαν Σιπ είπε: «Πρώτα απ' όλα θεωρώ πως οι παίκτες δεν πρέπει να μιλούν για τις αποφάσεις που παίρνουν οι προπονητές. Ο Σιόβας έκανε ένα τεράστιο λάθος, έβλαψε την ομάδα, έβλαψε τη διαδικασία μιλώντας ως προπονητής.

Αν θέλει να γίνει προπονητής ας σταματήσει το ποδόσφαιρο και ας γίνει προπονητής. Του μίλησα και του το ξεκαθάρισα μετά το παιχνίδι και αυτό σημαίνει πως είναι εκτός ομάδας. Δεν σεβάστηκε την εξέλιξη της ομάδας και ξεκάθαρα έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.

Είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, δεν είμαι κάποιος που δεν θέλω να ακούω τους παίκτες, ξέρουν ότι είμαστε ανοιχτοί. Αν θέλουν να μιλήσουν σε μένα και τους συνεργάτες μου πρέπει να έρθουν και όχι μετά από ένα ματς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις στον Τύπο.

Έκανε λάθος με την ενέργεια του αυτή. Έβλαψε τη διαδικασία της ομάδας, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες η όχι αλλά για εμάς δεν επιτρέπονται τέτοια σχόλια και είναι ένας καλός λόγος για να μείνει εκτός.»

Αμέσως μετά ρωτήθηκε εάν ο Σιόβας δεν βρίσκεται στα πλάνα του κι αν αυτό θα ισχύσει για οποιονδήποτε παίκτη που κάνει παρόμοιο λάθος. Ο Φαν Σιπ απάντησε: «Ναι έτσι είναι σωστά, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργείς σαν προπονητής. Είναι ένας από τους κανόνες.

Ο Δημήτρης το ξέρει επειδή ήταν εκεί από την αρχή που ήρθαμε στην Εθνική ομάδα οπότε ήξερε τους κανόνες πως σεβόμαστε τους παίκτες και τη γνώμη που έχουν αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να γίνεται και ισχύει για όλους τους παίκτες αλλά και για τον Δημήτρη.»