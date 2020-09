Life

Νίκος Αποστολόπουλος για “Άγριες Μέλισσες”: Είναι ότι καλύτερο έχουμε στην τηλεόραση (βίντεο)

Αποθεωτικά λόγια για την δραματική σειρά του ΑΝΤ1 από τον γνωστό σχεδιαστή. Πώς σχολιάζει τις ενδυματολογικές επιλογές Ουγγαρέζου και Μωθοναίου...