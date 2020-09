Πολιτική

Πέτσας: Η Αττική ένα βήμα πριν ανάψει το “κόκκινο” λόγω κορονοϊού

«Η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα που έπληξε περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εκφράζει επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας που με αυτοθυσία πολλές φορές απεγκλώβισαν και έσωσαν πολλούς συνανθρώπους μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε επίσης ότι εξίσου ευχαριστούμε «όσους εργάστηκαν αλλά και εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες για την παροχή βοήθεια στους πληγέντες και την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών υποδομών. Η κυβέρνηση κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

"Πήραμε και θα πάρουμε όποια μέτρα χρειαστεί"

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της υγειονομικής κρίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Είναι προφανές πως σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από πολλές άλλες. Παρόλα αυτά υπάρχει σημαντική αύξηση κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα». Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι: Το καλοκαίρι, αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα στις πύλες εισόδου της χώρας και στα νησιά μας.

Στο τέλος Αυγούστου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ιδίως δε στα Γηροκομεία μας. Και ενώ αρχικά είχαμε πολλά κρούσματα και, δυστυχώς, απώλειες ζωών, με τα μέτρα που πάρθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, τη ΓΓΠΠ και τον ΕΟΔΥ, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Ενδεικτικά, τις τελευταίες ημέρες έγιναν 3.545 τέστ κορονοϊού σε 150 Γηροκομεία και ήταν όλα αρνητικά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα που προκλήθηκε στη Λέσβο μετά τα γεγονότα στο ΚΥΤ της Μόριας. Σημειώνω ότι κατά την είσοδο των προσφύγων και μεταναστών στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ διενεργούνται τέστ σε όλους όσους εισέρχονται σε αυτή. Συγκεκριμένα, έχουν διενεργηθεί 7.064 τέστ και βρέθηκαν 243 κρούσματα κορονοϊού που θα αποτυπωθούν στα στοιχεία που θα ανακοινώσει σήμερα ο ΕΟΔΥ. Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί είναι στα 24 έτη και πρόκειται, κατά κανόνα, για ασυμπτωματικούς. Τονίζεται ότι υποβλήθηκαν σε τέστ ακόμη 160 άτομα, αστυνομικοί και διοικητικό προσωπικό, και είναι όλοι αρνητικοί.

Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι έλεγχοι, τα τέστ και η αυξημένη επαγρύπνηση αποδίδουν.

Τώρα όμως, έχουμε μπροστά μας το μεγάλο πρόβλημα στα αστικά κέντρα. Η Περιφέρεια Αττικής - και ακόμη περισσότερο το κέντρο της Αθήνας - βρίσκεται ένα βήμα πριν ανάψει το κόκκινο. Και το βήμα αυτό οφείλουμε να το αποτρέψουμε. Πήραμε και θα πάρουμε όποια μέτρα χρειαστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Γιατί, πολύ απλά, η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά».

"Στο χέρι της Τουρκίας ποιο δρόμο θα ακολουθήσει: έμπρακτη ειλικρινή αποκλιμάκωση, ή κυρώσεις "

Περνώντας στα εθνικά θέματα, ο κ. Πέτσας εξήγησε πως «σε όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση πορεύτηκε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ενώ ο πρωθυπουργός συνόψισε τη θέση μας στη φράση "σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις". Η απόσυρση του Ορούτς Ρέις και των τουρκικών πολεμικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτέλεσε θετικό σήμα. Και εκδηλώθηκε από την 'Αγκυρα πρόθεση επιστροφής στις διερευνητικές επαφές. Σε κάθε περίπτωση, η τουρκική προκλητικότητα - η οποία, άλλωστε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα - θα τεθεί στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και μαζί με την πρόθεση όλων των κρατών-μελών για συνεργασία και πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, υπάρχει στο τραπέζι ένα σαφές πλαίσιο κυρώσεων».

Και κατέληξε επισημαίνοντας πως «Είναι στο χέρι της Τουρκίας ποιο δρόμο θα ακολουθήσει: έμπρακτη ειλικρινή αποκλιμάκωση, ή κυρώσεις».





Στην Καρδίτσα ο Πρωθυπουργός

Προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανακοινώνοντας το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τις επόμενες μέρες: «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη, στην Καρδίτσα. Στις συναντήσεις του με τους τοπικούς φορείς θα γίνει αποτίμηση των ζημιών και θα αναλυθούν τα μέτρα και το σχέδιο αποκατάστασης.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Τέλος, σας ενημερώνω ότι ο πρωθυπουργός δεν θα μεταβεί το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είχε σχεδιαστεί, με αφορμή την ορκωμοσία του γιού του που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού αποφασίστηκε η ορκωμοσία των νέων κληρωτών θα πραγματοποιείται χωρίς προσκεκλημένους».