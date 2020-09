Life

“Breaking Bad” στο Μακεδονία TV

Μια από τις κορυφαίες αμερικάνικες δραματικές σειρές όλων των εποχών θα προβάλλεται στο Μακεδονία TV.

Το Μακεδονία TV εξασφάλισε και θα προβάλλει, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 23:00, μια από τις κορυφαίες αμερικάνικες δραματικές σειρές όλων των εποχών!

Ο λόγος για το «Breaking Bad», το οποίο λατρεύτηκε από κοινό και κριτικούς, κερδίζοντας τέσσερα Emmy και πολλά ακόμη βραβεία και υποψηφιότητες. Η καθηλωτική πλοκή της σειράς και η ερμηνεία του πρωταγωνιστή, Μπράιαν Κράνστον, στον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ την έχουν κατατάξει στο πάνθεον της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

BREAKING BAD

Δραματική σειρά (2008)

Παίζουν: Μπράιαν Κράνστον, Άννα Γκαν, Άαρον Πολ, Ντιν Νόρις, Μπέτσι Μπραντ, RJ Μίτε, Μπομπ Όντενκιρκ

Παραγωγός: Βινς Γκίλιγκαν

O Γουόλτερ Γουάιτ είναι ένας καθηγητής χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά οικογενειακά προβλήματα. Όταν ο Γουάιτ διαγιγνώσκεται με καρκίνο των πνευμόνων, καταρρέει και αποφασίζει να προσανατολιστεί στον κόσμο του εγκλήματος, φτιάχνοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη με τον πρώην μαθητή του, Τζέσι Πίνκμαν, με σκοπό να εξασφαλίσει το οικονομικό μέλλον της οικογενείας του…

«BREAKING BAD»

Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα-Παρασκευή στις 23:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV!