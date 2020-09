Κοινωνία

Αδελφός αγνοούμενης φαρμακοποιού στον ΑΝΤ1: την ψάχνουμε σε ένα απελπιστικό τοπίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός της 43χρονης, που αγνοείται στο Μουζάκι, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις δύσκολες ώρες που περνά ο ίδιος και η μητέρα του...

Έκκληση σε όλους, να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, προκειμένου να βρεθεί η 43χρονη φαρμακοποιός που αγνοείται μετά την κακοκαιρία στο Μουζάκι Καρδίτσας, έκανε ο αδελφός της μέσω του ΑΝΤ1.

“Είμαι εδώ για ένα λόγο: για να περιγράψω τι έχει συμβεί και για να μας πει ένας ειδικός τι άλλο μπορούμε να κάνουμε” τόνισε ο κ. Πλακιάς, εξηγώντας ότι μετά ο “Ιανός” άλλαξε το τοπίο με τους τόνους νερού και λάσπης.

“Ψάχνουμε σε ένα απελπιστικό τοπίο. Εάν έχει κάποιος μια καλύτερη ιδέα, για το πώς να ψάξουμε, ας μας το πει. Έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων” τόνισε.

Ο αδελφός της αγνοούμενης εξήγησε ότι η γυναίκα έκανε την ίδια διαδρομή που έκανε κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά της. “Υπήρξε Θεομηνία και δεν υπήρχε ρεύμα. Όλα ήταν θεοσκότεινα. Πήγε στο φαρμακείο μήπως τη χρειαστεί κάποιος” είπε και πρόσθεσε ότι η κατάσταση που βιώνουν είναι τόσο τραγική που δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει…

“Το καθήκον μου είναι να βρω την αδελφή μου και να την παραδώσω στη μητέρα μου” κατέληξε ο κ. Πλακιάς.