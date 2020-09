Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξάνονται οι νεκροί στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας.

Αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο αριθμός των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας.

Τα ξημερώματα της Τρίτης κατέληξε μια 75χρονη ασθενής, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις επιπλοκές του κορονοϊού και συγκεκριμένα ένας άνδρας 60 ετών με τετραπληγία, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και ακόμα ένας, 87 ετών που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ.

Πλέον ο αριθμός των θυμάτων στη χώρα μας, από τη φονική πανδημία, ανέρχονται σε 349, με τη πλειοψηφία τους να είναι ηλικιωμένοι και ασθενείς με χρόνια και υποκείμενα νοσήματα.