Κοινωνία

Καρδίτσα: επιτυχής ο απεγκλωβισμός κατοίκων στην Οξυά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ όσων απεγκλωβίστηκαν είναι η έγκυος και ο ιερέας πατέρας της. Τι δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τι θα γίνει με όσους επέλεξαν να μείνουν πίσω. Στην Καρδίτσα ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός πέντε κατοίκων από την Οξυά στον δήμο Μουζακίου της Καρδίτσας, από ελικόπτερο υπό την παρουσία και τον συντονισμό της όλης επιχείρησης του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και μέχρι τώρα έχουν μεταφερθεί στο Μουζάκι μια έγκυος γυναίκα, ο γιος της, ο ιερέας πατέρας της και η σύζυγός του, η οποία κέρασε λουκούμια τους διαστώστες. «Κερνάει η σύζυγος. Είχαμε φαγητό, νερό και ρεύμα δεν είχαμε» είπε ο ιερέας του χωριού.

Η γυναίκα, που διανύει τον 5ο μήνα της κύησης είναι καλά στην υγεία της και εξέφρασε τις ευχαριστίες της σε όσους έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα ένα άτομο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενός ένας έκτος, για δικούς του λόγους επέλεξε να μείνει εκεί. Ωστόσο «έχει όλα τα εφόδια που χρειάζεται και θα του δώσουμε κι άλλα» είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακόμη τέσσερα άτομα αναμένονται στο Μουζάκι, ενώ θα δοθούν σε κατοίκους που δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους νερό και τρόφιμα.

Ο κ. Χαρδαλιάς, λίγο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης τόνισε ότι όσοι έπρεπε να διασωθούν έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Οξυά άνθρωπος που να έχει πραγματική ανάγκη απεγκλωβισμού.

Τέλος είπε ότι στους 90χρονους, όπου δεν είναι δυνατή η διάσωσή τους, θα σταλεί ένας δικός τους άνθρωπος που θα μείνει μαζί τους έως αύριο, όταν και κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει ο δρόμος.

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε στο δημαρχείο Καρδίτσας η ευρεία σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, τοπικών φορέων, εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, συλλόγων, κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών.

Στη σύσκεψη θα γίνει αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε το καταστροφικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού» και θα αναλυθούν τα μέτρα και το σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία.