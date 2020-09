Αθλητικά

Σκότωσαν διαιτητή και την σύντροφό του

Συγκλονίζει το iταλικό ποδόσφαιρο η διπλή δολοφονία, με θύματα τον διαιτητή Ντανιέλε Ντε Σάντις και την σύντροφό του, Ελεονόρα Μάντα.

Συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο η διπλή δολοφονία στο Λέτσε, με θύματα τον διαιτητή Ντανιέλε Ντε Σάντις και την σύντροφό του, Ελεονόρα Μάντα.

Ο Ντε Σάντις και η κοπέλα του βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Δευτέρας στο διαμέρισμά τους στο Λέτσε.

O 33χρονος Ντανιέλε ντε Σάντις ήταν διαιτητής της Lega Pro, ενώ το 2017 έκανε το ντεμπούτο του στη Serie B, ως τέταρτος στην αναμέτρηση Πίζα-Μπενεβέντο.

Οι αιτίες που οδήγησαν στην διπλή δολοφονία, που έγινε σε μια πολυκατοικία στην οδό Μοντέλο, δεν έχουν εξακριβωθεί επί του παρόντος.