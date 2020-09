Οικονομία

Σταϊκούρας: δύο δόσεις ΕΝΦΙΑ σε έναν μήνα

Τα σχέδια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο για το φόρο ακινήτων εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών.Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά.

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα μπορέσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να καταβάλλουν και τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ – Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου- χωρίς προσαύξηση για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Σταϊκούρας, το οικονομικό επιτελείο μελετά το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα καταβολής των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ έως το τέλος Οκτωβρίου, όπως έγινε και με τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

Ο ΕΝΦΙΑ φέτος καταβάλλεται σε έξι δόσεις, με την τελευταία να λήγει στο τέλος του Φεβρουαρίου 2021.

Το ύψος του φόρου θα είναι για φέτος ίσο με το περσινό. Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς εάν αντέχει η ελληνική οικονομία ένα ενδεχόμενο δεύτερο lockdown, ο υπουργός απάντησε «ναι, αντέχει», προσθέτοντας ότι έως στιγμής δεν έχουν μεταβληθεί οι εκτιμήσεις για ύφεση έως 8% το τρέχον έτος.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα και κάθε εβδομάδα τα δεδομένα αλλάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, «μπορεί να με δείτε να αλλάζω τις προβλέψεις».

Επιβεβαίωσε, παράλληλα, πως το επόμενο έτος η προβλεπόμενη ανάπτυξη δεν θα καλύψει πλήρως τις απώλειες του τρέχοντος, υπενθυμίζοντας ότι στην ευρωζώνη η υστέρηση αυτή προβλέπεται στο περίπου 2,5%.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου, είτε να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Επισημαίνεται ότι τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσουν να αναρτώνται από τις 25 Σεπτεμβρίου, αργά το απόγευμα, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα εκκαθάρισης του φόρου που οφείλονται στην πρόσφατη ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των μικρών ακριτικών νησιών.