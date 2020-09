Παράξενα

Φοιτητής αποκοιμήθηκε σε λεωφορείο - Τον κλείδωσε μέσα ο οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό διαδραματίστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ με "πρωταγωνιστές" έναν νεαρό και τον οδηγό του λεωφορείου...

Ένα αν μη τι άλλο ασυνήθιστο γεγονός διαδραματίστηκε την περασμένη Πέμπτη στα ΚΤΕΛ Ηλείας, αφού νεαρός φοιτητής που επέβαινε σε υπεραστικό λεωφορείο όντας φανερά επηρεασμένος από την εξάντληση που του προκάλεσε το ταξίδι του με πλοίο και έπειτα λεωφορείο, αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα να κλειδωθεί εντός αυτού –όπως προκύπτει από τα λεγόμενα της οικογένειας– και να υπάρξει μια μικρή αναστάτωση.

Το ξεκίνημα του λεωφορείου από την Αθήνα με προορισμό τον Πύργο έδειχνε πως θα αποτελέσει ακόμα ένα ταξίδι ρουτίνας όπως και αυτά που έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή έμελλε να αλλάξει άρδην για τον φοιτητή τη στιγμή που θα έφθανε στον σταθμό των ΚΤΕΛ στον Πύργο, που ήταν και ο τελικός προορισμός.

Επιστρέφοντας στα πάτρια εδάφη από το νησί της Χίου, ο 21χρονος φοιτητής χρειάστηκε να ταξιδέψει πάνω από 13 ώρες προκειμένου να βρεθεί στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια να πάρει το λεωφορείο ώστε να έρθει στην Ηλεία και την οικογένειά του. Η πολύωρη αναμονή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του αποτέλεσε τη βασική αιτία εξάντλησής του, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υπεραστικού δρομολογίου Αθήνας-Πύργου να αποκοιμηθεί και να μην αντιληφθεί την άφιξη του λεωφορείου στο σταθμό των ΚΤΕΛ.

Εκεί προέκυψε και το πρόβλημα σύμφωνα με όσα ανέφερε η οικογένεια του 21χρονου, καθώς υποστήριξαν πως ο οδηγός του λεωφορείου αποβιβάστηκε από το όχημα του για να βοηθήσει τους επιβάτες να πάρουν τα πράγματά τους, δίχως πρώτα να ελέγξει αν πράγματι κατέβηκαν όλοι. Σύμφωνα με τη μητέρα του νεαρού, ο οδηγός φέρεται να κλείδωσε το λεωφορείο παρότι εντοπίστηκαν οι αποσκευές του παιδιού, οι οποίες οδηγήθηκαν στην αποθήκη.

Η αναμονή έφερε πανικό

Οι γονείς που ανέμεναν το γιο τους μετά το μακρύ του ταξίδι, παρατηρούσαν τους επιβάτες του συγκεκριμένου δρομολογίου να εξέρχονται από τα ΚΤΕΛ και η ανησυχία τους που δεν έβλεπαν το γιό τους μεγάλο ολοένα και περισσότερο κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε. Έτσι, αποφάσισαν να εισέλθουν εντός του σταθμού προκειμένου να δουν τι έχει γίνει, ενώ παράλληλα η μητέρα καλούσε το γιό της στο κινητό του. Αυτό αποτέλεσε και την αιτία να ξυπνήσει και να διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί. Επιπλέον, οι γονείς υποστήριξαν πως εντόπισαν το γιό τους που τους χτύπησε το παράθυρο του λεωφορείου μόλις τους είδε και ακολούθως φώναξαν τους υπεύθυνους προκειμένου να μπορέσουν να του ανοίξουν. Ευτυχώς αυτό δεν άργησε να συμβεί, με την οικογένεια μετά το αίσιο τέλος της ιστορίας αυτής να επιστρέφει στο σπίτι της.

Σκοπός η προσοχή!

Το περιστατικό στην εφημερίδα «Π» γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι γονείς, έχοντας ως στόχο τους όχι να επηρεάσουν τη δουλειά του οδηγού ή την ίδια την επιχείρηση των ΚΤΕΛ, αλλά περισσότερο για να επιστήσουν την προσοχή στους ανθρώπους που εργάζονται για την επιχείρηση αυτή σε ότι θέμα αφορά τους επιβάτες. «Θα μπορούσε να ήταν το παιδί κάποιας άλλης οικογένειας; Ποια θα ήταν η αντίδραση αυτής τότε;», ανέφερε η μητέρα αντιλαμβανόμενη πως ίσως υπήρξε κάποια στιγμή απροσεξίας.

Αντίθετη άποψη τα ΚΤΕΛ

Για το ζήτημα αυτό ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χρήστος Δημακόπουλος, ο οποίος άμεσα ενημερώθηκε από τον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός, ουδέποτε κλειδώθηκε και ξεχάστηκε εντός του λεωφορείου ο νεαρός. Υποστήριξε πως αρχικά δεν παρατήρησε ότι υπήρχε άνθρωπος που έμεινε εντός του λεωφορείου, ωστόσο μετά το ξεφόρτωμα των αποσκευών παρέμειναν οι αποσκευές του παιδιού, γεγονός που οδήγησε τον οδηγό στη σκέψη να κοιτάξει το λεωφορείο μην τυχόν είχε μείνει κάποιος μέσα με αποτέλεσμα να βρεθεί ο νεαρός.

Πηγή: Patrisnews