Οικονομία

Κορονοϊός: ο Σταϊκούρας, το νέο lockdown και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πυρά” από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών, αναφορικά με τις αντοχές της οικονομίας

Αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του Υπ. Οικονομικών ότι η ελληνική οικονομία αντέχει ένα δεύτερο lockdown.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, όπου αναφέρθηκε στις διευκολύνσεις για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ερωτηθείς εάν αντέχει η ελληνική οικονομία ένα ενδεχόμενο δεύτερο lockdown, ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε «ναι, αντέχει», προσθέτοντας ότι έως στιγμής δεν έχουν μεταβληθεί οι εκτιμήσεις για ύφεση έως 8% το τρέχον έτος.

Προσέθεσε ωστόσο ό,τι υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα και κάθε εβδομάδα τα δεδομένα αλλάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, «μπορεί να με δείτε να αλλάζω τις προβλέψεις».

Επιβεβαίωσε, παράλληλα, πως το επόμενο έτος η προβλεπόμενη ανάπτυξη δεν θα καλύψει πλήρως τις απώλειες του τρέχοντος, υπενθυμίζοντας ότι στην ευρωζώνη η υστέρηση αυτή προβλέπεται στο περίπου 2,5%.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε δήλωση του αναφέρει «Ο κ. Σταϊκούρας είπε σήμερα ότι η ελληνική οικονομία αντέχει και δεύτερο lockdown. Πράγματι είχαμε θωρακίσει την ελληνική οικονομία για να αντέξει πολλά. Αλλά η ελληνική οικονομία αντέχει και προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Αντέχει προσλήψεις καθηγητών, ώστε να έχουμε λιγότερα παιδιά στις τάξεις. Αντέχει αύξηση δρομολογίων στα ΜΜΕ, ώστε να μην στοιβάζονται οι άνθρωποι. Αντέχει ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός σε επιχειρήσεις».

Όπως σημειώνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και συντονιστής οικονομικού κύκλου, «Η ελληνική οικονομία εν δυνάμει θα άντεχε όλα αυτά αν η κυβέρνηση επιδείκνυε την απαιτούμενη στρατηγική. Και θα αποφεύγαμε τα χειρότερα σε αυτή την περίπτωση, καθώς και την στοχοποίηση διαφορετικής κοινωνικής ομάδας κάθε μέρα. Το μόνο που δεν αντέχουν η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία είναι η επικοινωνιακή προσήλωση των αρίστων επιτελικών».

Η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει «Ο κ. Γεωργιάδης χθες είπε ότι δεν αντέχουμε νέο lockdown. Ο κ. Σταϊκούρας σήμερα είπε ότι το αντέχουμε. Κανείς βέβαια στην κυβέρνηση δεν απαντάει στο τι έκανε λάθος και φτάσαμε εδώ. Ας αντιληφθούν τουλάχιστον ότι η δουλειά τους δεν είναι να κάνουν δημοσιογραφικό σχολιασμό. Ας συντονιστούν έστω και τώρα στην κυβέρνηση για να στηρίξουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις».

Η Ελληνική Λύση σημειώνει «Ο κύριος Σταϊκούρας υποστήριξε ότι η οικονομία αντέχει και δεύτερο lockdown. Υπουργός άνευ στοιχειώδους γνώσης περί οικονομίας...».