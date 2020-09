Κοινωνία

Κορονοϊός: Το ηχητικό μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τις συγκεντρώσεις σε πλατείες

Ακουστε το μήνυμα που θα μεταδίδεται απο τα μεγάφωνα των περιπολικών, σε τρεις γλώσσες.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία το ηχητικό μήνυμα που θα αναπαράγεται από περιπολικά στην Αττική μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για το ηχητικό που θα μεταδίδεται από τα μεγάφωνα των αστυνομικών οχημάτων και θα «ενημερώνει τους πολίτες ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις άνω των εννέα ατόμων σε πλατείες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους».

Το μήνυμα θα ακούγεται στα ελληνικά, στα αγγκλικά και στα αραβικά.