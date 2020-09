Πολιτική

Ελλάδα -Τουρκία: Νέος γύρος διερευνητικών επαφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισαν οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών.

Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην Κωνσταντινούπολη, προσεχώς.

Με αυτή την ολιγόλογη ανακοίνωση, μόλις 16 λέξεων, ανακοινώθηκε η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής των διερευνητικών επαφών.

Δεν διευκρινίζεται δηλαδή αν η συνάντηση της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον πρέσβη Παύλο Αποστολίδη θα γίνει πριν ή μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας.

Πολυ περισσότερο, που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αλλά μία εβδομάδα αργότερα, το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου.

Της ανακοίνωσης για τον νέο γύρο διερευντικών επαφών προηγήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των Σαρλ Μισέλ, Άγκελα Μέρκελ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν