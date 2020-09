Life

Κορονοϊός - Van Morrison: τρία τραγούδια διαμαρτυρίας για το παγκόσμιο “λουκέτο”

Τη βρετανική κυβέρνηση κατηγορεί ότι «παίρνει τη ελευθερία μας» ο Van Morrison, σε τρία τραγούδια που θα δώσει στη δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες, κατακεραυνώνοντας το παγκόσμιο «λουκέτο» για τη μη περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπό του, σχεδιάζει «μέσω επιλεγμένων καναλιών» να τα δώσει στη δημοσιότητα ανά δύο εβδομάδες το κάθε ένα: στις 25 Σεπτεμβρίου το «Born to Be Free», στις 9 Οκτωβρίου το «As I Walked Out» και στις 23 Οκτωβρίου το «No More Lockdown». Θα τα παίξει σε συναυλία που θα δώσει στο London Palladium αυτό το φθινόπωρο.

Ξεδιπλώνει τις σκέψεις του στο «No More Lockdown», το πιο απροσχημάτιστο από τα τρία: «No more lockdown/No more government overreach/No more fascist bullies/Disturbing our peace/No more taking of our freedom/And our God-given rights/Pretending it’s for our safety/When it’s really to enslave».

«Επικίνδυνα» χαρακτήρισε τα τρία τραγούδια ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Ιρλανδίας Ρόμπιν Σουάν, δηλώνοντας στο BBC: «Δεν ξέρω από πού παίρνει τις πληροφορίες. Ξέρω τι αισθάνεται ο κόσμος γι' αυτό, αλλά θα έλεγα ότι αυτού του είδους τα μηνύματα είναι επικίνδυνα».

Εγκαινιάζοντας, τον περασμένο μήνα, εκστρατεία για να «σώσει τη ζωντανή μουσική», ο Van Morrison διαμαρτυρήθηκε κατά της «ψευδοεπιστήμης», όπως την χαρακτήρισε, γύρω από τον κορονοϊό και υποστήριξε ότι με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν είναι βιώσιμες οι ζωντανές εκδηλώσεις. «Καλώ τους συναδέλφους μου τραγουδιστές, μουσικούς, συγγραφείς, παραγωγούς, υπεύθυνους προώθησης και άλλους στη βιομηχανία να παλαίψουν μαζί μου γι' αυτό» είχε γράψει στον ιστότοπό του (σε ανάρτηση που σήμερα είναι διαγραμμένη, όπως σημειώνει το Rolling Stone). «Ελάτε μπροστά, ορθώστε ανάστημα, πολεμήστε την ψευδοεπιστήμη και μιλήστε δημόσια».

«Δεν λέω στον κόσμο τι να κάνουν ή τι να σκεφτούν, η κυβέρνηση ήδη κάνει σπουδαία δουλειά σ' αυτό» ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Έχει να κάνει με την ελευθερία επιλογής, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να σκέφτεται για τον εαυτό του».