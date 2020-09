Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: κόλαφος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον βασικό ύποπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ο ύποπτος βρίσκεται σήμερα σε φυλακή του Κιέλου.

Ο φερόμενος ως δράστης στην υπόθεση της Μάντλιν Μακάν απέτυχε ενώπιον του Ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να αποφυλακιστεί όπου προσέφυγε ισχυριζόμενος ότι εξεδόθη στην Γερμανία με ένταλμα συλλήψεως το οποίο ήταν παράνομο και αφορούσε άλλη υπόθεση. Επομένως έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος, αφού το γερμανικό δικαστήριο που τον καταδίκασε δεν είχε την αρμοδιότητα να τον δικάσει.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) αποφάσισε χθες στο Λουξεμβούργο ότι το ένταλμα σύλληψης του 2018 κατά του άνδρα ήταν νόμιμο. Για τη γερμανική δικαστική εξουσία, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι το Δικαστήριο του Μπράουνσβάικ μπορούσε να καταδικάσει τον 43χρονο Γερμανό τον Δεκέμβριο του 2019 για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας σε ποινή επταετούς φυλάκισης, την οποία έπρεπε να εκτίσει μετά την ποινή που του είχε επιβληθεί για διακίνηση ναρκωτικών. Η τρέχουσα έρευνα για την δολοφονία της Μάντλιν Μακάν είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη υπόθεση (του βιασμού), αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτήν την πράξη (του βιασμού) την είχε διαπράξει στην Πορτογαλία το 2005. Ο φερόμενος ως ύποπτος και για την δολοφονία της Μάντλιν το 2007 είχε ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την άρση αυτής της απόφασης, ισχυριζόμενος ότι το εκδοθέν από την Γερμανία ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί για άλλα εγκλήματα. Ως το ανώτερο γερμανικό ποινικό δικαστήριο, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο καταζητούμενος είχε συλληφθεί στην Ιταλία το 2018 και η ιταλική Δικαιοσύνη συμφώνησε να εκδοθεί στη Γερμανία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι στην περίπτωση αυτή η έκδοση εξαρτάται μόνο από τη συγκατάθεση της Ιταλίας. Οι δικαστικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν για τη διαδικασία αυτή το 2002.

Εν τω μεταξύ γίνονται έρευνες κατά του 43χρονου υπόπτου για την δολοφονία της εξαφανισθήσας προ 13 ετών Μάντλιν Μακάν. Το κορίτσι εξαφανίστηκε το 2007, λίγο πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της, από ένα θέρετρο στην Praia da Luz της Πορτογαλίας. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ο φερόμενος ως ύποπτος βρίσκεται σήμερα σε φυλακή του Κιέλου, όπου και θα παραμείνει για να εκτίσει τις ποινές που του έχουν επιβληθεί έως τώρα.

Η προοπτική επιτυχίας του 43χρονου στο Λουξεμβούργο ήταν εξαρχής κακή. Σε μια νομική γνωμοδότηση τον Αύγουστο, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο του Μπράουνσβάικ μπορούσε να καταδικάσει τον άνδρα. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις δεν είναι μεν δεσμευτικές για τους δικαστές του ΔΕΚ, στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, ακολουθούν την γνώμη του αρμόδιου Γενικού Εισαγγελέα.