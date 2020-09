Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στη Ρωσία

7.212 νέα κρούσματα στην Ρωσία. Σχεδόν κατά 50% αυξήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας τα νέα κρούσματα στη Μόσχα.

Ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Ρωσία ανήλθε σήμερα στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 23 Ιουνίου καθώς οι αρχές ανέφεραν 7.212 κρούσματα σε όλη τη χώρα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 1.136.048.

Στην πρωτεύουσα Μόσχα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% στη διάρκεια της νύχτας φθάνοντας τα 1.560 από 1.050 που ήταν την προηγούμενη ημέρα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 108 άνθρωποι κατέληξαν από covid-19 σε όλη τη χώρα