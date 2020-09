Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: Ανησυχητικό το δεύτερο κύμα του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο, τόνισε το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ανησυχητικά ενεργή χαρακτηρισε την επιδημία του κορονοϊού, ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Πρόσθεσε πως πλέον κάθε μέρα τουλάχιστον πέντε συμπολίτες μας χάνουν τις ζωές τους (όχι σήμερα, αλλά χτες καταγράφηκαν εννέα θάνατοι), ενώ η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, παράγοντας την πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων.

Μάλιστα, στην πρωτεύουσα ο ΕΟΔΥ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί καθημερινά τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού, ενώ σήμερα έγιναν 600 rapid τεστ σε Κυψέλη, Πλατεία Βάθης και Πλατεία Κυψέλης και μέχρι τις 16:00, τα έξι βρέθηκαν θετικά και αφορούν τέσσερις Έλληνες και δύο αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με κ. Μαγιορκίνη, ο ιός παραμένει το ίδιο επικίνδυνος με το πρώτο κύμα, ενώ η χρήση μάσκας προστατεύει σε μεγάλο βαθμό από την μόλυνση και μειώνει το ρυθμό της μετάδοσης.

«Η πρόσηλωση στη μάσκα είναι η καλύτερή μας δυνατότητα για να σταθεροποιήσουμε την επιδημία και να επιτύχουμε την ισορροπία σε βάθος χρόνου», ενώ και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να κρατήσουν αυτό το μέτρο αυτοπροστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε, τέλος, ότι δεν απαιτείται αρνητικό τεστ κορονοϊού για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης.