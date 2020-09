Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: ρεκόρ κρουσμάτων από το τέλος του lockdown

Νέα κρούσματα σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες. Οι κύριες εστίες μόλυνσης.

Σήμερα στην Ιταλία καταγράφηκαν 1.912 κρούσματα κορονοϊου, ο υψηλότερος αριθμός από το τέλος του lockdown, την περασμένη 'Ανοιξη. Παράλληλα, 20 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Χθες τα κρούσματα ήταν 1.786, με 23 νεκρούς. Από την αρχή της πανδημίας, καταγράφηκαν στην χώρα 306.235 περιστατικά και 35.801 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Κατά την σημερινή ημέρα σημειώθηκαν νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες. Τα περισσότερα στη Λομβαρδία (277), στην Καμπανία με πρωτεύουσα την Νάπολη (253) και στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης (230).

Στην εβδομαδιαία έκθεσή του, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας τονίζει ότι «εδώ και οκτώ εβδομάδες παρατηρείται μια αργή αλλά σταθερή επιδείνωση της κατάστασης, έστω και το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι πιο περιορισμένο».

Οι ειδικοί, πάντως, προσθέτουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κανενός είδους εφησυχασμός και ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν συμπεριφορές και γεγονότα (επικίνδυνες συναθροίσεις ή κοινωνικές εκδηλώσεις) που εκτιμάται ότι θα έχουν βαρύτατες συνέπειες επί της υγείας των πολιτών.