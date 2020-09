Αθλητικά

Ολυμπιακός: ήρθε και υπογράφει ο Ντρέγκερ (εικόνες)

24χρονος διεθνής Αφρικανός την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Γερμανία.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Μοχάμεντ Ντρέγκερ, προσγειώθηκε σήμερα (26/9) το μεσημέρι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο 24χρονος Τυνήσιος οπισθοφύλακας, ο οποίος καλύπτει την δεξιά πτέρυγα, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό.

Ο Ντρέγκερ, ο οποίος έχει χρισθεί διεθνής 13 φορές, ανήκει στην Φράιμπουργκ, αλλά στην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε ως «δανεικός» στην Πάντεμπορν, μετρώντας 18 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ.