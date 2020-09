Οικονομία

Έπαιρνε για 10 χρόνια τις συντάξεις του νεκρού πατέρα του

Στο εδώλιο κάθεται ο άνδρας, απο τον οποίο τα Ταμεία ζητούν τώρα +25% απο το ποσό που είχε εισπράξει παράνομα.

Στο Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα δικαστεί την προσεχή Δευτέρα, 56χρονος που κατηγορείται ότι για εννέα χρόνια εισέπραττε τις συντάξεις του πεθαμένου πατέρα του!

Η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς πριν από τρία χρόνια, ο 56χρονος είχε κριθεί ένοχος και είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 10 έτη για την κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση που τον βάραινε. Ωστόσο το πρωτόδικο δικαστήριο κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της συνηγόρου υπεράσπισης αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της εμφάνισης του 56χρονου δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Κατά της απόφασης αυτής ο καταδικασθείς άσκησε έφεση η οποία προσδιορίστηκε να εκδικαστεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 σε μία προσπάθεια να μειώσει ή και να «εξαφανίσει» την ποινή που του έχει επιβληθεί.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου και ο 56χρονος κατηγορήθηκε για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα και η ζημία που προκλήθηκε είναι άνω των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 56χρονος ήταν συνδικαιούχος στο λογαριασμό τράπεζας που διατηρούσε ο πατέρας του και στον οποίο κατατίθεντο η κύρια και επικουρική σύνταξη γήρατος που ελάμβανε.

Όπως αναφέρεται και στο παραπεμπτικό βούλευμα ο πατέρας απεβίωσε στα μέσα Ιανουαρίου 2002, όμως ο 56χρονος φέρεται να μην προσκόμισε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και έτσι τα χρήματα της σύνταξης συνέχιζαν να κατατίθενται κανονικά στο λογαριασμό του θανόντος μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2011.

Ο 56χρονος κατηγορείται επίσης ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα εισέπραξε παράνομα το συνολικό ποσό των 153.808 ευρώ προκαλώντας ζημία στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο σήμερα απαιτεί από τον κατηγορούμενο το χρηματικό ποσό των 209.564 ευρώ, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές επιστρέφονται εντόκως σε ποσοστό 5%.

