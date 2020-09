Πολιτική

DW: Άκρως συμβολική η επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στο πρόγραμμα του ταξιδιού του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία.

Η επικείμενη επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα απασχολεί έντονα τον τουρκικό Τύπο. Δεν περνά απαρατήρητο ότι είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, επισκέπτεται τη μία χώρα χωρίς να επισκεφθεί την άλλη, αναφέρει η Deutsche Welle, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Είναι ούτως ή άλλως γνωστό ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον εδώ και καιρό βρίσκονται στο ναδίρ όχι μόνο με αφορμή τους S-400 αλλά με μια σειρά θεμάτων με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Συρία και όχι μόνο. Όμως στην συγκεκριμένη συγκυρία που έχει ξεκινήσει αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο οι κινήσεις του κάθε παίκτη κρύβουν το δικό τους μήνυμα.

Στο μεταξύ η Άγκυρα εν όψει της επανέναρξης των διερευνητικών με την Αθήνα, με κάθε ευκαιρία θέτει θέματα όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών επιδιώκοντας να ανοίξει όσο περισσότερο γίνεται η βεντάλια των θεμάτων.

Στον ορίζοντα η Χάγη

Το μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού στον ΟΗΕ που βάζει ξεκάθαρα στον ορίζοντα την Χάγη, θέτει το ερώτημα σε πιο πλαίσιο θα συμφωνήσει η Τουρκία να γίνει αυτό. Αναλυτές σημειώνουν ότι η στρατηγική της Άγκυρας, που δέχεται πιέσεις από Ε.Ε. και ΗΠΑ, είναι να πείσει την διεθνή κοινότητα ότι η αδιάλλακτη πλευρά είναι η Αθήνα.

Παράλληλα η κυβέρνηση Ερντογάν, και στο εσωτερικό έχει περάσει το μήνυμα της σκληρής γραμμής σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της «γαλάζιας πατρίδας». Ο Ερντογάν αλλά και αξιωματούχοι της κυβέρνησης συνδέουν την όποια διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο με λύση στο Κυπριακό.

Το θέμα είναι, αν αυτή τη φορά οι διερευνητικές, που σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες κάποιες στιγμές έφτασαν πολύ κοντά σε διευθέτηση των ζητημάτων, θα οδηγήσουν σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο.