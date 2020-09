Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: “διπλό χτύπημα” από τους ερυθρόλευκους

Η ομάδα του Μαρτίνς πήρε ακόμη τρεις βαθμούς, περνώντας εύκολα τους Αιτωλοακαρνάνες.

Τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις του στη Super League, πανηγύρισε στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 του Παναιτωλικού, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Ελ Αραμπί να ανοίγει το σκορ στο 48΄ και τον Καφού να «σφραγίζει» το «τρίποντο» στο 86΄. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μία καλή... προπόνηση για τους «ερυθρόλευκους», ενόψει της ρεβάνς με την Ομόνοια (29/9) για τα πλέι οφ του Champions League.

Η καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού δημιούργησε προβλήματα στον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν να επιδείξουν μόλις δύο αξιόλογες ευκαιρίες πριν πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Η πρώτη ήρθε στο 40΄, όταν ο Μασούρας έγινε αποδέκτης της σέντρας του Ελ Αραμπί από τα δεξιά και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Κνετ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ελ Αραμπί έπιασε κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, αλλά ο Κνετ απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα ανέβασε στροφές στο β΄ μέρος και «καθάρισε» το ματς. Με το... καλημέρα στην επανάληψη οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ. Στο 48΄ και μετά από ωραίο γύρισμα του Ραντζέλοβιτς από τα δεξιά ο Ελ Αραμπί «εκτέλεσε» τον Κνετ κι «έγραψε» το 1-0.

Έντεκα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι ξέσπασαν προσωρινά σε πανηγυρισμούς, μετά το γκολ του Ματσόλα, αλλά ο διαιτητής υπέδειξε οφσάιντ. Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος όχι μόνο δεν απειλήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, αλλά στο 86΄ «κλείδωσε» τη νίκη.

Σε ρόλο δημιουργού ο Χασάν, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα από τον Μεντίνα, έφυγε στην επίθεση και την κατάλληλη στιγμή έδωσε την ασίστ στον Καφού, με τον τελευταίο να πλασάρει προ κενής εστίας (2-0).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Σισέ - Ματσόλα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Σισέ, Μπρούνο, Χολέμπας, Εμβιλά (77΄ Καφού), Καμαρά, Ραντζέλοβιτς (77΄ Ραφίνια), Μασούρας (65΄ Μπουχαλάκης), Κάιπερς (46΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (70΄ Χασάν).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ, Τζανακάκης, Λιάβας, Καρασαλίδης, Κωνσταντόπουλος (78΄ Ταχάρ), Βάντερσον (65΄ Μεντίνα), Τσιγγάρας (65΄ Αριγίμπι), Ντάλσιο, Μάζουρεκ, Ντίας (72΄ Μεντόσα), Ματσόλα (78΄ Βέργος).