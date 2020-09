Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων

Πάνω από 20.000 οι νεκροί στην χώρα συνολικά.

Ο ημερήσιος απολογισμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Ρωσία έφθασε σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουνίου, με 7.867 νέα κρούσματα, τα οποία αύξησαν τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα σε 1.151.438, ανακοινώθηκε από τη ρωσική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μόνο στη Μόσχα καταγράφηκαν 2.016 νέα κρούσματα, υπερβαίνοντας το όριο των 2.000 για πρώτη φορά από τις 2 Ιουνίου.

Επίσης καταγράφηκαν 99 θάνατοι, οι οποίοι ανεβάζουν σε 20.324 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την Covid-19 στη Ρωσία.