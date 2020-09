Κόσμος

Σε καραντίνα η Επίτροπος Υγείας και Τροφίμων της ΕΕ

Το μήνυμα της Στέλλας Κυριακίδου μέσω twitter.

Σε αυτοπεριορισμό στις Βρυξέλλες μπήκε η Επίτροπος Υγείας και Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, καθώς πρόσωπο με το οποίο ήρθε σε επαφή βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter.