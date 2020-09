Κόσμος

Πομπέο - Στόλτενμπεργκ: τι είπαν για την ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικοινωνία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ είχε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν την άφιξη του στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο μίλησε σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για να συζητήσει τη διατλαντική συνεργασία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σημασία της ενότητας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Πομπέο χαιρέτισε τις ανακοινώσεις των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας στις 22 Σεπτεμβρίου για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών και υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης των εντάσεων.