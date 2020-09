Κόσμος

Κορονοϊός: Επανέρχονται τα αυξημένα μέτρα προστασίας στην Ευρώπη

Παρατηρείται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.

Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης κατά του κορονοϊού παγκοσμίως, καθώς οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, γεγονός που αναγκάζει τη μια μετά την άλλη τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τα περιοριστικά μέτρα.

Η Ευρώπη, η οποία επλήγη σφόδρα από το πρώτο κύμα της πανδημίας, αντιμετωπίζει τώρα νέα αύξηση των κρουσμάτων με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες--Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη--να έχουν όλες υποχρεωθεί να επιβάλουν αυστηρότερα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η πανδημία που επιβαρύνει τα νοσοκομεία.

Οι μάσκες και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης σε καταστήματα, καφέ και μέσα δημόσιας μεταφοράς είναι πλέον μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών σε πολλές πόλεις.

Στη Βρετανία, όπου ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι αρχές ανακοίνωσαν νέα μέτρα προτρέποντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι στις περιπτώσεις που είναι εφικτό αυτό και επιβάλλοντας στα εστιατόρια και τα μπαρ να κλείνουν στις 10 το βράδυ, αναμένεται περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εξετάζει να επιβληθεί καθολικό lockdown στο μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας Αγγλίας, ίσως και στο Λονδίνο.

Παράλληλα συζητείται το ενδεχόμενο όλες οι παμπ, τα εστιατόρια και τα μπαρ να υποχρεωθούν να κλείσουν για δύο εβδομάδες.

Σχολεία και καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά, όπως και τα εργοστάσια και τα γραφεία το προσωπικό των οποίων δεν είναι εφικτό να εργάζεται από το σπίτι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times, που επικαλείται ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Σχεδόν τα δύο τρία του πληθυσμού της Ουαλίας θα βρίσκονται σε καθεστώς lockdown μετά την επιβολή νέων περιορισμών σε τρεις ακόμη περιοχές που θα ισχύσουν από σήμερα.

Στην Ισπανία, η περιφέρεια της Μαδρίτης, επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα, επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα και σε άλλες συνοικίες, μια απόφαση που κρίθηκε ανεπαρκής από την κεντρική κυβέρνηση που κάλεσε τις δημοτικές αρχές, που στην Ισπανία είναι αρμόδιες για τον τομέα της υγείας, να τα εφαρμόσουν στο σύνολο της πρωτεύουσας.

Από σήμερα, επιπλέον 167.000 κάτοικοι δεν θα μπορούν να φύγουν εκτός της συνοικίας τους παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους: να πάνε στην εργασία τους, σε γιατρό, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους το νούμερο δύο των υγειονομικών αρχών της περιφέρειας Αντόνιο Θαπατέρο.

Τα πρόσωπα αυτά έχουν αντίθετα το δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα μέσα στη συνοικία τους και δεν είναι συνεπώς περιορισμένα στο σπίτι.

Με την επέκταση αυτή των μέτρων, ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζεται από τους περιορισμούς στη μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκ των συνολικά 6,6 εκατομμυρίων.

Στην Ιταλία, υποχρεωτική έγινε η χρήση της προστατευτικής μάσκας και σε ανοικτούς χώρους σε σειρά ιταλικών πόλεων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης μέχρι τις 4 Οκτωβρίου οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους.

Στην πόλη Φότζια της νότιας περιφέρειας της Απουλίας όλοι πρέπει να φορούν μάσκα και όταν βρίσκονται εκτός δημοσίων και επαγγελματικών χώρων. Εξαιρούνται μόνο τα παιδιά κάτω των έξι ετών και οι πολίτες με πιστοποιημένα προβλήματα υγείας.

Και στο ιστορικό κέντρο της Γένοβας, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, η μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική παντού.

Στο Βέλγιο, οι αρχές των Βρυξελλών έλαβαν αυστηρότερα μέτρα. Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις, τα μπαρ και τα καφέ θα κλείνουν στις 23:00, ενώ από την ίδια ώρα και μέχρι τις 6 το πρωί απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων. Παράλληλα δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού στις υπαίθριες αγορές. Όσον αφορά στα καταστήματα που πωλούν φαγητό ή ποτό, αυτά μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.

Στις 6 Οκτωβρίου θα υπάρξει εκ νέου αξιολόγηση για αναπροσαρμογή των περιορισμών.

Την περασμένη Τετάρτη, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Βελγίου είχε αποφασίσει ότι από 1ης Οκτωβρίου καταργείται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για πολυσύχναστα μέρη και με βάση τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο κάθε πολίτης υποχρεούται να έχει μαζί του μάσκα για την περίπτωση που χρειαστεί να την φορέσει. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο.

Στη Γαλλία και συγκεκριμένα σε 11 μεγάλες πόλεις, ανάμεσά τους και στο Παρίσι, τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείνουν από σήμερα στις 22:00.

Στη Μασσαλία, που έχει μετατραπεί σε hotspot της πανδημίας, ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν υποχρέωσε τα μπαρ και τα εστιατόρια να παραμείνουν κλειστά για δύο εβδομάδες αρχής γενομένης από σήμερα καθώς έθεσε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή στην ακτή της Μεσογείου στο ανώτερο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στην Αυστρία, θετικός φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής ο αντίκτυπος των αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, που επιβλήθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, δεν καταγράφονται πλέον οι ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις των νέων κρουσμάτων που υπήρχαν έως τις 17 ή 18 Σεπτεμβρίου.

Τα μέτρα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μόνον δέκα ατόμων σε ιδιωτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, όπως επίσης την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης της προστατευτικής μάσκας, αλλά και την κατανάλωση στην εστίαση μόνον από καθήμενους.

Από σήμερα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε αγορές και εμπορικές εκθέσεις ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.

Στην Τσεχία, όπου τις δύο τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα αυξάνονται με τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη, οι αρχές επανέφεραν κάποια μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση των κρουσμάτων, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας και οι αυστηρότεροι περιορισμοί στις ώρες λειτουργίας των μπαρ.