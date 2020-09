Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ολλανδία: Χιλιάδες νέα κρούσματα σε μία μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικός ο απολογισμός το τελευταίο 24ωρο. Στο "τραπέζι" νέα μέτρα.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ολλανδία παρέμεινε κοντά σε επίπεδα ρεκόρ σήμερα, με 2.914 νέα περιστατικά Covid-19 να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Ο απολογισμός αυτός είναι πολύ κοντά στον αριθμό ρεκόρ των 2.995 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (RIVM).

Σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των τοπικών και δημοτικών υγειονομικών αρχών προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας και η μείωση του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες σήμερα το βράδυ.

Οι αρχές ενδέχεται να περιορίσουν τα ταξίδια από και προς το Άμστερνταμ

Η ολλανδική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τα ταξίδια προς και από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και τη Χάγη, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για να αναχαιτίσει το δεύτερο κύμα μολύνσεων νέου κορονοϊού, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Παρασκευή πως εξετάζει περαιτέρω μέτρα σε «τοπικό» επίπεδο, καθώς τα κρούσματα Covid-19 αυξάνονται από τα χαμηλά επίπεδα που βρίσκονταν στα τέλη Αυγούστου σε άνω των 2.500 την ημέρα, υψηλότερα από την κορύφωση του πρώτου κύματος τον Απρίλιο.

Ο Ρούτε απέρριψε την ιδέα της επιβολής ενός δεύτερου λοκντάουν ή της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας.

Το NOS ανέφερε μια σειρά μέτρων τα οποία οι αρχές εξετάζουν σοβαρά, αν και δεν είναι δεδομένο ότι θα υιοθετηθούν όλα.

Μεταξύ των μέτρων είναι η ενίσχυση της τηλεργασίας, το πιθανό κλείσιμο γραφείων που επιτρέπουν την παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού μη αναγκαίου προσωπικού. Επιπλέον, τα μπαρ και τα εστιατόρια ενδεχομένως θα κληθούν να κλείνουν στις 10 το βράδυ, θα απαγορευτεί η παρουσία οπαδών στις αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ περιορισμοί θα εφαρμοστούν και στις συναθροίσεις, ακόμα και στα σπίτια.

Η πολιτική της Ολλανδίας εναντίον του νέου κορονοϊού επικεντρώνεται στην τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τα σχολεία παραμένουν ανοικτά και η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.