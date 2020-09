Αθλητικά

ΠΑΟΚ: το συγκινητικό αντίο του Ουάρντα

Ο Αιγύπτιος διεθνής αποχαιρέτησε τους οπαδούς του «Δικέφαλου».

Μετά από 3,5 χρόνια παραμονής στον ΠΑΟΚ, με δύο δανεισμούς σε Ατρόμητο και Λάρισα, ο Αιγύπτιος Αμρ Ουάρντα αποχαιρετά οριστικά τον «Δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης με προορισμό τον ΝΠΣ Βόλου.

Ο 27χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποχαιρέτισε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, με ένα ιδιαίτερο μήνυμα, αναφέροντας, «Αγαπητοί οπαδοί. Ήθελα να δώσω περισσότερα, αλλά δυστυχώς για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν μπόρεσα. Λυπάμαι πολύ για αυτό. Θα μείνετε στην καρδιά μου και είμαι σίγουρος, ότι μία ημέρα θα συναντηθούμε ξανά. Σας ευχαριστώ όλους. Με αγάπη».

Ο Ουάρντα έφτασε στον ΠΑΟΚ με μεταγραφή από τον Παναιτωλικό τον Ιανουάριο του 2017 και αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ σε 38 επίσημους αγώνες, με 3 γκολ και 4 ασίστ. Στο διάστημα των δανεισμών του αγωνίστηκε ακόμα 42 φορές με τον Ατρόμητο, σκοράροντας 13 γκολ και με 5 ασίστ, ενώ στην Λάρισα στην διάρκεια της περυσινής σεζόν έπαιξε σε 23 αγώνες, με 7 γκολ και 6 ασίστ.

Από το 2015 που πρωτοφόρεσε την φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου, αγωνίστηκε μαζί της 30 φορές με ένα γκολ.