Πολιτική

Ο Μπογδάνος ζητά κατάργηση μπούργκας και νικάμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή.

Νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της μπούρκας και της νικάμπ ζητά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του νομικού πολιτισμού της χώρας και την προστασία των γυναικών της μουσουλμανικής κοινότητας.

Ο κ. Μπογδάνος, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, σημειώνει ότι «η όλο και συνηθέστερη στην Ελλάδα -και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας- εικόνα γυναικών που φορούν μουσουλμανικές ενδυμασίες, μπούρκα και νικάμπ, οι οποίες σκεπάζουν το σύνολο του ανθρώπινου σώματος, της κεφαλής και του προσώπου, αφήνοντας κατά περίπτωση ελεύθερα τα μάτια, γεννά προβληματισμό».

Ο ίδιος εξηγεί πως, «παρόλο που η μπούρκα και η νικάμπ φέρονται κατά ισλαμική επιταγή, το ζήτημα δεν αφορά την πολιτεία από θρησκευτικής άποψης. Εντούτοις, η μπούρκα και η νικάμπ συνιστούν ταυτόχρονα πρόβλημα ασφαλείας, καθώς μπορούν να καταστήσουν τον οποιονδήποτε αόρατο στους πολίτες και τις αρχές, όσο και παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών, όταν αυτές τις φορούν καταναγκαστικά, δεχόμενες εκφοβισμό και καταπίεση -κάτι απαράδεκτο για την κυρίαρχη κουλτούρα της χώρας μας, όσο και για τον νομικό της πολιτισμό. Σημειώνεται, ότι αρκετές φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες έχουν κατά την τελευταία δεκαετία προχωρήσει σε νομικές ρυθμίσεις προς έλεγχο του φαινομένου».

Ο βουλευτής της Α’ Αθηνών επισημαίνει ότι «η Ελλάδα είναι και οφείλει να παραμείνει χώρα ασφαλής, όπου οι γυναίκες είναι απόλυτα ισότιμοι και ελεύθεροι πολίτες» και ρωτά τον αρμόδιο υπουργό: «Οι μουσουλμανικές γυναικείες ενδυμασίες μπούρκα και νικάμπ, που κρύβουν από τη δημόσια θέα όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, συνιστούν ζήτημα για δημόσια και κοινοβουλευτική διαβούλευση, προς νομοθετική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν; Εφόσον ναι, ποιες ενέργειες κρίνονται σκόπιμες προς την παραπάνω κατεύθυνση;».