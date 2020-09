Αθλητικά

Κορονοϊός: Πέθανε ο Θωμάς Αλεξόπουλος

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια βόλεϊ του Άρη, καθώς έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο έφορος του γυναικείου τμήματος, Θωμάς Αλεξόπουλος.



Ο 69χρονος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ τις τελευταίες 45 ημέρες.

Ο ΑΣ Άρης σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για το θάνατο του Θωμά Αλεξόπουλου, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον Covid-19.

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος διετέλεσε επί σειρά ετών έφορος των αναπτυξιακών τμημάτων του Βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου και διακρινόταν για την ευγένεια και το ήθος του. Η προσφορά του στο σύλλογο ήταν μεγάλη και η οικογένεια του ΑΡΗ θρηνεί την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».