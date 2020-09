Αθλητικά

Εκτός Basket League ο Πανιώνιος

"Ναυάγησε" η συμφωνία με τον υποψήφιο αγοραστή της ΚΑΕ.

Ο Πανιώνιος δεν θα βρίσκεται στην Basket League την νέα σεζόν.

Παρόλο που ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Χριστοδουλόπουλος ενημέρωσε τον ΕΣΑΚΕ (28/09) πως η ομάδα θα «κατέβει» στο παρκέ, καθώς υπήρχε καταρχήν συμφωνία με υποψήφιο επενδυτή, οι διαδικασίες δεν προχώρησαν.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Χριστοδουλόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «με την ειλημμένη απόφασή μου να μην χρηματοδοτήσω την ομάδα και μετά και την απόσυρση ενδιαφέροντος του μοναδικού σοβαρού υποψήφιου επενδυτή που υπήρξε για την ΚΑΕ Πανιώνιος, η συνέχεια του Πανιωνίου θα είναι προφανώς εκτός Basket League».

Η δήλωση Χριστοδουλόπουλου

«Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω επίσημα, ότι μόλις ενημερώθηκα ότι αποσύρεται το ενδιαφέρον του υποψήφιου επενδυτή για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατέχω στην ΚΑΕ Πανιώνιος, παρά την προφορική συμφωνία που υπήρξε εχτές σχετικά με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας με τον εν Ελλάδι εντεταλμένο σύμβουλο του υποψηφίου επενδυτή.

Και οι δύο πλευρές, κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης μετοχών και καταφέραμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό να επιτύχουμε προφορική συμφωνία μέσα σε τρεις μόνον συναντήσεις και σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας.

Δυστυχώς, ανυπέρβλητο εμπόδιο στην όλη διαδικασία ήταν η πίεση χρόνου, ειδικά για τις διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται για τη συμμετοχή της ομάδας στην Basket League. Συγκεκριμένα, παρά τη χτεσινή προφορική συμφωνία (που ακολουθήθηκε από ανακοίνωσή μου περί συμφωνίας κατά τη διάρκεια του χτεσινού συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ με τη σύμφωνη γνώμη του εν Ελλάδι εντεταλμένου συμβούλου του υποψηφίου επενδυτή) δεν κατέστη δυνατό να αποτυπωθεί εγγράφως η συμφωνία και ακολούθως να εγκριθεί από τους νομικούς συμβούλους των δύο πλευρών.

Με την ειλημμένη απόφασή μου να μην χρηματοδοτήσω την ομάδα και μετά και την απόσυρση ενδιαφέροντος του μοναδικού σοβαρού υποψήφιου επενδυτή που υπήρξε για την ΚΑΕ Πανιώνιος, η συνέχεια του Πανιωνίου θα είναι προφανώς εκτός Basket League. Περί αυτού, θα έχω επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ κο. Γαλατσόπουλο εντός της ημέρας».