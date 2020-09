Κοινωνία

Κορονoϊός: Κρούσματα σε εκπαιδευτικούς

Τι αποφασίστηκε για τα σχολεία, όπου διδάσκουν οι θετικοί στον κορονοϊό εκπαιδευτικοί.

Νέα κρούσματα COVID-19 σε εκπαιδευτικούς.

Θετικό βγήκε το τεστ κορονοϊού σε εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Μάκρης. Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση στον δήμο Μαραθώνα και αποφασίστηκε το κλείσιμο της εν λόγω σχολικής μονάδας για γενική απολύμανση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε σχολική μονάδα του Δήμου μας, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 29-09-2020 η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων λόγω έξαρσης του κορονoϊού και αποφασίστηκε το κλείσιμο της μονάδας για γενική απολύμανση. Επίσης, η Επιτροπή επικαιροποίησε την καταγραφή των υλικών και μέσων προστασίας για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκειά τους.

Ο Δήμος μας με κάθε διαθέσιμο μέσο και με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει απολυμάνσεις σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης των οδηγιών για την προστασία μας και τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, καθώς και σε ανοικτούς όπου υπάρχουν συνθήκες συγχρωτισμού.

Όλοι καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και αγωνιούμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε όμως σε μια κοινή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και ειδικά όσα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί, φροντίζοντας για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και ας παραμείνουμε ψύχραιμοι, για το καλό όλων μας. Γιατί μόνο μέσα από την κοινή μας προσπάθεια θα βγούμε νικητές».

"Λουκέτο" για 14 ημέρες Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

Κλειστό θα παραμείνει για 14 ημέρες το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, λόγω κορονοϊού σε εκπαιδευτικό, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το υπουργείου Υγείας. Η απόφαση ελήφθη από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε σήμερα (29/09), όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη του κρούσματος στο σχολείο.

Στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ ο οποίος/η οποία διδάσκει σε περισσότερα από ένα τμήματα, ή έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα, το πρωτόκολλο προβλέπει ότι για τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου για τυχόν στενές επαφές εντός 48 ωρών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

τον αριθμό των διδακτικών ωρών που δίδαξε στο κάθε τμήμα,

τον τρόπο χρήσης μάσκας –από τον ίδιο και τους άλλους– κατά τις επαφές με άλλα άτομα,

τον τρόπο τήρησης αποστάσεων από τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή,

τη διάρκεια της επαφής με τα άτομα αυτά, κτλ.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα nou-pou.gr, η τυχόν απομάκρυνση παιδιών / προσωπικού άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά τη διερεύνηση και ιχνηλάτηση των επαφών.

Βάσει όλων αυτών, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του Γυμνασίου Βουλιαγμένης για 14 ημέρες, μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου.