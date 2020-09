Αθλητικά

Τσιτσιπάς: επική ανατροπή στην πρεμιέρα του στο Ρολάν Γκαρός

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε με την πλάτη… στον τοίχο καθώς ο αντίπαλος του πήρε τα δυο πρώτα σετ.

Έπρεπε να δει το φάσμα του πρόωρου αποκλεισμού κατάματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να «αφυπνιστεί», να ανεβάσει την απόδοσή του και να νικήσει με σούπερ ανατροπή τον Ισπανό Χάουμε Μουνάρ με 3-2 σετ στον α΄ γύρο του Ρολάν Γκαρός, ύστερα από αγώνα που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες!

Ο Καταλανός τενίστας προηγήθηκε μάλλον άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-2), όμως ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το δεύτερο σετ έδειξε μεγάλο σθένος και κατακτώντας τα επόμενα τρία με 6-1, 6-4, 6-4 έφτασε σε μια μεγάλη ανατροπή και νίκη.

Στο ξεκίνημα του αγώνα φάνηκε το ψυχολογικό αποτύπωμα της ανέλπιστης ήττας του Τσιτσιπά στον τελικό του Αμβούργου πριν από δύο ημέρες, όμως προϊόντος του αγώνα κατόρθωσε να βρει τη συγκέντρωση, το καθαρό μυαλό και τις δυνάμεις για να χτίσει την επιστροφή του στο παιχνίδι.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο 21χρονος αθλητής κατάφερε να επιστρέψει και νικήσει σε Major τουρνουά, ενώ βρισκόταν πίσω με δύο σετ. Και όμως, το ξεκίνημα έδειχνε πως θα δούμε μεγάλα πράγματα απ΄ αυτόν, καθώς στο πρώτο σετ προηγήθηκε με 3-0 games.

Η συνέχεια, όμως, ήταν αντιστρόφως ανάλογη: για την επόμενη ώρα στο γήπεδο υπήρχε μόνο ο Μουνάρ, που κερδίζοντας τα 12 από τα 15 games που παίχθηκαν σε αυτό το διάστημα, βρέθηκε επικεφαλής αλλά και φαβορί της αναμέτρησης.

Όμως, ο Ισπανός δεν περίμενε σίγουρα την αντίδραση του αντιπάλου του μετά το 0-2. Ο Τσιτσιπάς τον «κονιορτοποίησε» στο τρίτο σετ δίνοντάς του μόνο ένα game, μείωσε και με την ψυχολογία να επανέρχεται και να γιγαντώνεται, χάρις στο κυριαρχικό και σίγουρο πια παιχνίδι του αλλά και στο βελτιωμένο σερβίς του, έφτασε στη νίκη-πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος του Νο 6 αθλητή στην παγκόσμια κατάταξη θα είναι ο Ουρουγουανός Πάμπλο Κουέβας, τον οποίο ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει πριν από μερικές ημέρες στο Αμβούργο.