Μάικ Πομπέο: Στέλνει τον Φίλιπ Ρίκερ για να “ηρεμήσει” την Τουρκία

Στην Άγκυρα θα βρεθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα.

Την Τουρκία θα επισκεφθεί ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Φίλιπ Ρίκερ,αρμόδιος για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα, για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Ερντογάν μετά το τέλος της περιοδείας του Μάικ Πομπέο στην Ευρώπη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Ο Φίλιπ Ρίκερ συνόδευσε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κατά την διάρκεια της επίσκεψης του σε Σούδα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αμερικανική πλευρά κρίθηκε αναγκαίο λόγω των έντονων αντιδράσεων της Άγκυρας για τις υποστηρικτικές δημόσιες δηλώσεις του Μάικ Πομπέο τόσο ως προς την ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή όσο και για την στάση του απέναντι στην ελληνοτουρκική διαμάχη για τον καθορισμό των μεταξύ τους θαλασσίων διαφορών. Διπλωματικές πηγές εκτιμούσαν στον ANT1 ότι «το ταξίδι του Ρίκερ θα έχει αφενός στόχο να «μαζέψει» τις αντιδράσεις των Τούρκων και να «ηρεμήσει» την Άγκυρα για τους υψηλού συμβολισμούς που εξέπεμψε η επίσκεψη Πομπέο και αφετέρου να εστιάσει και στην πρόσφατη κρίση που προέκυψε από τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ».

Λίγο πριν αναχωρήσει ο Μάικ Πομπέο από την Κρήτη ανώτατοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ενημέρωση δημοσιογράφων για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του Αμερικανού ΥΠΕΞ σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σχολίασαν ότι « ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι απολύτως πεπεισμένος για τη σημασία της σταθερής σχέσης με την Τουρκία, εν μέρει επειδή είναι τόσο επικεντρωμένος στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην εμβάθυνση των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνολογίας».

Σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ επιλέγουν την αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής σχέσης με την Ελλάδα, οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκαναν αναφορά και στην συνεισφορά της κυβέρνησης Τσίπρα. «Πολλά από αυτά που βλέπετε σήμερα, τα δρομολογήσαμε όταν ο Πρωθυπουργός Τσίπρας βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο τον Οκτώβριο του 2017, πριν από τρία χρόνια. Η συμφωνία των Πρεσπών πραγματοποιήθηκε υπό την κυβέρνηση της αριστερής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη σημασία της σχέσης με τις ΗΠΑ και την επιθυμία να συνεργαστούμε μαζί για την αντιμετώπιση όλων αυτών των διαφορετικών προκλήσεων ασφαλείας» είπαν χαρακτηριστικά για να τονίσει: «Oι Ηνωμένες Πολιτείες επωφελήθηκαν σε αυτήν την περίοδο από την συνέχιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφερόμενοι στην ελληνοτουρκική διαμάχη επανέλαβαν ότι η θέση της Ουάσιγκτον είναι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στις συνομιλίες. «Η θέση μας ήταν πολύ ξεκάθαρη σχετικά με την ανάγκη αποφυγής της κλιμάκωσης, την επιστροφή στις συνομιλίες, τη μη ανάληψης μονομερών ενεργειών και αναζήτηση λύσεων με διαπραγμάτευση σ’ αυτά τα ζητήματα όπως τα θαλάσσια σύνορα».

Σχετικά με τις πληροφορίες για την μεταφορά των δραστηριοτήτων της βάσης στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στην βάση της Σούδας, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν την σύγκριση των δύο βάσεων σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις στην Τουρκία είναι σημαντικές αλλά αυτόνομες συγκριτικά με ότι κάνουν στην Ελλάδα» ενώ σε ερώτηση για τις πληροφορίες για μεταφορά πυρηνικών όπλων που είναι αποθηκευμένα εκεί απάντησαν ότι αυτό είναι «μια ερώτηση για το Πεντάγωνο».