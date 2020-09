Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έκκληση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών ζητεί με ομόφωνη δήλωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησε χθες Τρίτη, με ομόφωνη δήλωση που δημοσιοποίησε, αντίτυπα της οποίας περιήλθαν στην κατοχή διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, την «άμεση διακοπή των εχθροπραξιών» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την τρίτη ημέρα πολύνεκρων μαχών στον θύλακα ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν και αυτονομιστές οι οποίοι υποστηρίζονται από την Αρμενία.

Τα 15 κράτη μέλη του ΣΑ εκφράζουν την «υποστήριξή τους στην έκκληση που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας» του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «στα δύο μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες, να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να ξαναρχίσουν δίχως καθυστέρηση εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», αναφέρεται στη δήλωση αυτή, η οποία υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών χωρών μελών του (Βέλγιο, Εσθονία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Τα κράτη μέλη «καταδικάζουν σθεναρά την καταφυγή στη βία» και «εκφράζουν θλίψη για την απώλεια των ζωών αμάχων», προστίθεται στο κείμενο, ενώ τονίζεται ακόμη η «ανησυχία» του ΣΑ για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για «στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας» κατά μήκος της αποκαλούμενης γραμμής επαφής στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Στο σύντομο κείμενο εκφράζεται ακόμη η «πλήρης υποστήριξη» του Συμβουλίου στον «κεντρικό ρόλο των συμπροέδρων (ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία) της Ομάδας του Μινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)» και γίνεται έκκληση «στα μέρη να συνεργαστούν στενά μαζί τους» ώστε να υπάρξει «επείγουσα επανέναρξη του διαλόγου, χωρίς προαπαιτούμενα».

Σύμφωνα με διπλωμάτες, το κείμενο που εγκρίθηκε έπειτα από συνεδρίαση διάρκειας περίπου μιας ώρας πρότειναν στο ΣΑ οι τρεις χώρες οι οποίες συμπροεδρεύουν στη λεγόμενη Ομάδα του Μινσκ, γεγονός που επιτάχυνε τη διαδικασία.

Από την Κυριακή, αυτονομιστές στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι οποίοι υποστηρίζονται στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά από την Αρμενία, συγκρούονται με στρατεύματα του Αζερμπαϊτζάν. Οι μάχες είναι οι πλέον πολύνεκρες από το 2016 με αναλυτές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε γενικευμένη σύρραξη και αποσταθεροποίηση του νότιου Καυκάσου.