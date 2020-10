Life

Δικαστική ήττα για την Μέγκαν Μαρκλ

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την αντιδικία της με εφημερίδα.

Η Μέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ, έχασε στην τελευταία της δικαστική αψιμαχία, στο πλαίσιο της μήνυσης που έχει καταθέσει εναντίον βρετανικής ταμπλόιντ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε ότι η εφημερίδα θα μπορούσε να συμπεριλάβει λεπτομέρειες από μια βιογραφία που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, είχε μηνύσει τον εκδοτικό οίκο Associated Newspapers για τα άρθρα που είχε δημοσιεύσει η Mail on Sunday πέρυσι, που περιελάμβαναν μέρη μιας χειρόγραφης επιστολής, που είχε στείλει η ίδια στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ το 2018.

Ενόψει της δίκης, που αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, η Mail υποστήριζε πως το ζευγάρι είχε συναινέσει για την έκδοση της βιογραφίας τους "Finding Freedom", που είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο.

Οι συνήγοροι της εφημερίδας υποστήριξαν ότι αποδείχθηκε πως η Μέγκαν είχε πρόθεση ορισμένες λεπτομέρειες της προσωπικής ζωή της να δημοσιοποιηθούν, μεταξύ αυτών το περιεχόμενο της επιστολής, στο πλαίσιο εκστρατείας σε ΜΜΕ που στόχευε να παρουσιάσει ένα θετικότερο προφίλ της.

Ο Άντονι Ουάιτ, ο δικηγόρος της εφημερίδας, ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένες προσωπικές πληροφορίες στη βιογραφία του 36χρονου Χάρι και της 39χρονης Μέγκαν θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από το ίδιο το ζευγάρι ή κοντινούς φίλους του που είχαν την άδεια να τις διαρρεύσουν.

Το βιβλίο δείχνει ότι «γράφτηκε με την ευρεία συνεργασία τους», επισήμανε ο δικηγόρος.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της Μέγκαν Τζάστιν Ράσμπρουκ υποστήριξε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της Mail κι ότι το δικαστήριο δεν πρέπει να επιτρέπει εικασίες.

Ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου, ο Όμιντ Σκόμπι, κατέθεσε ότι το ζευγάρι δεν είχε δώσει την άδειά του για το βιβλίο ούτε του είχαν πάρει κάποια συνέντευξη.

Εντούτοις, η δικαστίνα Φραντσέκα Κέι αποφάσισε υπέρ της Mail επισημαίνοντας πως τα θέματα αυτά θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της δίκης, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 11η Ιανουαρίου και να διαρκέσει 7-10 ημέρες.

Η σημερινή απόφαση είναι η δεύτερη ήττα για τη δούκισσα του Σάσεξ, αφότου το δικαστήριο τον Μάιο απέρριψε τον ισχυρισμό της ότι η εφημερίδα είχε ενεργήσει δόλια και προκάλεσε το ρήγμα στις σχέσεις της με τον πατέρα της.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν τώρα στην Καλιφόρνια με τον γιο τους Άρτσι, έχοντας απαρνηθεί τα βασιλικά καθήκοντά τους τον Μάρτιο.

Δημοσκόπηση της YouGov σήμερα κατέδειξε ότι το 48% των Βρετανών θεωρεί πως ο Χάρι και η Μέγκαν θα πρέπει να χάσουν τους βασιλικούς τίτλους τους.