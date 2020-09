Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσμα σε οδηγό του Μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια γραμμή εργαζόταν ο οδηγός. Πως βρέθηκε θετικός ενώ δεν είχε συμπτώματα.

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές, μετά την είδηση ότι οδηγός του Μετρό βρέθηκε θετικός σε τεστ για κορονοϊό.

Ο οδηγός ο οποίος εργάζεται στη γραμμή 3, αποφάσισε να κάνει τεστ όταν βρέθηκαν θετικοί στον ιό οι γονείς του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ασυμπτωματικός.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος δεν έχει έρθει σε επαφή με επιβάτες όπως είπε, αλλά έχει έρθει σε επαφή με συναδέλφους του, οι οποίο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης θα υποβληθούν σε τεστ.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η απολύμανση στους χώρους που κινήθηκε ο οδηγός.