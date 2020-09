Αθλητικά

“Αντίο” στο Champions League είπε ο ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη ήττα για τους Θεσσαλονικείς από την Κράσνονταρ.

Πιο έμπειρη και πιο τυχερή στη φάση του αυτογκόλ του Μιχαηλίδη, η Κρασνοντάρ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1 στην Τούμπα και σε συνδυασμό με τη νίκη με το ίδιο σκορ στη Ρωσία πανηγύρισε την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Η έμπνευση του Αμπέλ Φερέιρα να μην αλλάξει την 11άδα του πρώτου αγώνα, του βγήκε ανασταλτικά, όμως ο ΠΑΟΚ σπατάλησε 60 λεπτά με τον Κρέσπο δεξί μπακ-χαφ και χωρίς φορ, παρότι έκανε ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονα. Όταν μπήκαν Τσόλακ και Ουαγκέ η Κρασνοντάρ διαχειριζόταν καλύτερα το ματς και αφού έγινε το 0-1 δεν πανικοβλήθηκε με το 1-1 του Καντουρί και στο επόμενο λεπτό έκανε το 1-2 στην πελαγωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ.

Με πρέσινγκ ψηλά και με διάθεση να κάνει αυτός παιχνίδι μπήκε στο ματς ο ΠΑΟΚ, παρότι στο ξεκίνημα δεν είχε τελική προς την εστία. Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν το ματς και με καλή κυκλοφορία προσπαθούσαν να πατήσουν στην περιοχή με αξιώσεις.

Μοναδική «ανορθογραφία» στο επιθετικό κομμάτι ήταν ο Κρέσπο στα δεξιά, γι’ αυτό και η πρώτη ευκαιρία του Δικεφάλου ήρθε από αριστερά στο 16’ με το σουτ του Ζίβκοβιτς.

Η απουσία κλασικού φορ στην περιοχή για την ώρα δεν έβγαινε πάντως στον Φερέιρα, από την άλλη όμως και οι Ρώσοι ήταν ανύπαρκτοι επιθετικά. Αμυντικά, η Κρασνοντάρ είχε τα γνωστά κενά, έτσι όπως παίζει, απλά χρειαζόταν κάποιος να τα εκμεταλλευτεί.

Οι φιλοξενούμενοι, που είχαν ισορροπήσει, απείλησαν ανεπιτυχώς στο τρανζίσιον στο 29’ με μακρινό σουτ του Βιλένα, ενώ μια φάση πριν ο Πέλκας είχε σπαταλήσει μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Αυτό που έκανε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πάντως ήταν «πταίσμα» σε σχέση με την ευκαιρία του Κρέσπο που στο 34’ ανενόχλητος έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Σαφόνοφ με κεφαλιά. Η Κρασνοντάρ ανέβηκε προς το τέλος, δίχως πάντως να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Ζίβκοβιτς, με τον Ελ Καντουρί στο 45’ να έχει ένα καλό σουτ και το ημίχρονο να λήγει 0-0.

Σε αντίθεση με το ξεκίνημα του πρώτου μέρους, η Κρασνοντάρ είχε την κατοχή στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο 54’ ο Σαφόνοφ «πήρε την μπουκιά από το στόμα» του Πέλκα και ένα λεπτό μετά ο Ζίβκοβιτς απείλησε μέσα από την περιοχή, ενώ οι ευκαιρίες «τρίτωσαν» με την κεφαλιά του Βαρέλα στο 56’ που πέρασε λίγο άουτ.

Το momentum έλεγε ΠΑΟΚ και επιτέλους ο Φερέιρα πέρασε τον Τσόλακ αντί του Πέλκα και τον Ουαγκέ αντί του Κρέσπο στο 59’. Ο Μουσάεφ έκανε αλλαγή τον Ούτκιν με τον Σμόλνικοφ για να κόψει τις επελάσεις του Γιαννούλη.

Ο Μιχαηλίδης έκοψε με ρίσκο αλλά κανονικά τον Κλάεσον στην περιοχή στο 63’, με το ματς να αποκτά γρήγορο ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά είχε δώσει πιο πολλούς χώρους, ψάχνοντας το γκολ. Έτσι, στο 73’ η Κρασνοντάρ βγήκε στην κόντρα από αριστερά, ο Σμόλνικοφ έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μιχαηλίδης βρήκε την μπάλα στο βηματισμό κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα…

Ο Δικέφαλος πλέον έψαχνε δυο γκολ για να πάει το ματς στην παράταση με τον Φερέιρα να βάζει και τον Σφιντέρσκι αντί του Βαρέλα για φουλ επίθεση. Με το πού μπήκε, έγινε το 1-1 στο 77’ με την κεφαλιά του Ελ Καντουρί από το φάουλ του Σβαμπ. Όλα όμως τελείωσαν στο επόμενο λεπτό. Ο Βιλένα με σουτ σημάδεψε το δεξί δοκάρι, στην επαναφορά «κόλλησε» όλη άμυνα και ο Καμπελά σε κενή εστία έκανε το 1-2.