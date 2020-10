Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο του μηνύματος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγχαρητήριο μήνυμα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της επετείου για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλαβε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης.

Στο μήνυμα του ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέφερε τα ακόλουθα:

«Με την ευκαιρία του εορτασμού της 60ης επετείου της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας εκφράζω τις πιο εγκάρδιες, αδελφικές ευχές για την πρόοδο και ευημερία του Κυπριακού Ελληνισμού, καθώς και ολόκληρου του κυπριακού λαού σε συνθήκες Ασφάλειας και Ειρήνης.

Η σημερινή επέτειος είναι διαφορετική.

Γιατί γιορτάζεται εν μέσω συνεχών παράνομων τουρκικών ενεργειών κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο στις Θαλάσσιες Ζώνες όσο και επί του εδάφους της Κύπρου. Η παραβατικότητα αυτή έχει περαιτέρω κλιμακωθεί με τις απειλές εποικισμού των Βαρωσίων και σφετερισμού των εκεί ελληνοκυπριακών περιουσιών κατά ευθεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των Αποφάσεων των ΗΕ. Η πλήρης συμπαράσταση και στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

δεν θα αποδεχθούμε τη νομιμοποίηση τετελεσμένων στην Κύπρο, όπως και δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη νομιμοποίηση των συνεπειών της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και του τουρκικού εποικισμού.

Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, καθώς και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους - μέλους της ΕΕ, παραμένει κορυφαίο εθνικό μέλημα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα φεισθούμε προσπαθειών. Είμαστε πάντα έτοιμοι να συνδράμουμε προς τον στόχο της επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ΗΕ.

Είμαι δε βέβαιος για την τελική ευόδωση των κοινών προσπαθειών μας η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην περιφερειακή, την ευρωπαϊκή και την ευρύτερη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, αλλά και στην επικράτηση της διεθνούς νομιμότητας».