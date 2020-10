Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά.

Κλειστά θα παραμείνουν μόνο για αύριο τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου Αθήνας της υπηρεσίας στην οδό Κατεχάκη μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Covid-19, σε διερμηνέα που συνεργάζεται με την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, τα γραφεία θα κλείσουν για να απολυμανθεί ο χώρος και οι ωφελούμενοι ενημερώνονται να μην μεταβούν εκεί. Αύριο θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για το ποια γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αττική θα κλείσουν την Δευτέρα και την Τρίτη προκειμένου να γίνει και εκεί απολύμανση.