Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσμα κορονοϊου στο νοσοκομείο Κατερίνης

Συναγερμός έχει σημάνει στο ΓΝ Κατερίνης όταν μία ειδικευόμενη γιατρός βρέθηκε θετική στον ιό. Έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης στο προσωπικό και στις επαφές της ιατρού ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική έχουν μεταφερθεί σε άλλους θαλάμους του νοσοκομείου προκειμένου να απολυμανθεί η παθολογική κλινική.

Πηγή: olympusmera.gr