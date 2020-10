Κοινωνία

Μπογδάνος-Ελγαντούρ “διασταυρώνουν τα ξίφη τους” στον ΑΝΤ1 για μπούργκα και νικάμπ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε ο βουλευτής της ΝΔ, που πρότεινε την απαγόρευση και ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος.​​