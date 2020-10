Κοινωνία

Κεραμέως: Δριμεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις καταλήψεις στα σχολεία

Η Υπουργός Παιδείας στηλίτευσε την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας πως το χειρότερο σχολείο είναι το κλειστό.

Σε έντονο ύφος απάντησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στις δηλώσεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με τις καταλήψεις σχολικών μονάδων και τις σχετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από πλευράς Υπουργείου.

Υποστήριξε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ τα σχολεία γίνονται αντιληπτά «ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης» και οι μαθητές «ως ευκαιρία κομματικής πελατείας» και υπογράμμισε πως «όταν η αυτονόητη ανάγκη κάλυψης των χαμένων διδακτικών ωρών και η πρόσβαση στην εκπαίδευση βαφτίζεται “καταστολή”, κάτι δεν πάει προφανώς καλά».

Στη δήλωσή της, η Υπουργός στηλιτεύει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας: «Δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες και η μόρφωσή τους (σ.σ. των μαθητών), ούτε και οι θυσίες των γονιών τους. Προέχει η συστηματική παραπληροφόρηση και η καπηλεία των προβληματισμών και των ελπίδων τους στο βωμό του κομματικού οφέλους. Γι’ αυτό και προτιμούν το χειρότερο όλων των σχολείων: το κλειστό».

Η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι αποτελεί χρέος «να αφουγκραζόμαστε αγωνίες, να προσαρμοζόμαστε στην υγειονομική κρίση και να αναζητούμε λύσεις». «Πολλά μπορούν να γίνουν στα σχολεία μας για να ανταποκριθούν στις μεγάλες δυνατότητες των μαθητών και τις προσδοκίες όλων, για να γίνουν καλύτερα. Αλλά καλύτερο σχολείο με κλειστές αίθουσες δεν γίνεται», κατέληξε στη δήλωσή της η κυρία Κεραμέως.